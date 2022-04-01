С кем сразятся Роналду и другие звезды на чемпионате мира в Катаре. LIVE

Сейчас будут вытягивать команды из второй корзины. Напомним, что в одной группе не может быть больше двух европейских команд. И не может быть двух команд из любой другой конфедерации.
Четвертая корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана и три неизвестных сборных.
Сейчас каждый из приглашенных на сцену звезд футбола что-то скажет. Все говорят о том, что для них значили выступления за их национальные сборные.
Кроме того, в жеребьевке примут участие знаменитый в прошлом катарский футболист Адель Ахмед Малалла, австралиецТим Кэйхилл, а также знаменитый сербский тренер Бора Милутинович, который руководил огромным количеством национальных сборных и теперь работает в катарском футболе. И последний участник жеребьевки — Раба Маджер, который выступал за Алжир на ЧМ-82 и ЧМ-86.
На сцену приглашаются звездные в прошлом футболисты, которые будут доставать шары. Это бразилец Кафу, нигериец Джей Джей Окоча, немец Лотар Маттеус и иранец Али Даеи, который со 109 голами был рекордсменом среди всех игроков по голам за сборную, пока этот рекорд не побил Криштиану Роналду.
И Джонсон, и Ллойд американки. Хотя первая в основном выступала в Австралии, а уже после окончания карьеры стала известной медиаперсоной, а вторая дважды выиграла в составе сборной США Кубок мира.
На сцену вышли экс-футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии Джермейн Дженас, а также знаменитые экс-футболистки Саманта Джонсон и Карли Ллойд.
Под эффектный видеоряд с Кубком мира, главный трофей выносит на сцену Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции, выигравшей прошлый ЧМ в России. Дешам, кстати, в 1998 году выиграл и домашний для Франции мундиаль в качестве капитана своей национальной сборной.
Теперь показывают красивую видеонарезку с кадрами ярких действий на чемпионатах мира недавно ушедших из жизни футбольных звезд: Диего Марадоны, Паоло России, Гордона Бэнкса и Герда Мюллера.
В своей речи Джанни Инфантино снова сказал, что футбол должен объединять людей. Президент ФИФА попросил политических лидеров стран прекратить конфликты.
Во время исполнения этой песни появляются названия и флаги всех стран, пробившихся на турнир. Красиво.
На сцене появляются ведущие, имена которых до последнего момента держались в секрете. Церемонию будут вести актер Идрис Эльба и британская журналистка Решмин Чоудхури.
А еще проходит презентация официального мяча чемпионата мира. Помимо видеоряда, шестеро футбольных фристайлеров демонстрируют свое мастерство на сцене с этими мячами как раз.
Начинается церемония с восточных песнопений и красивой светомузыки, которая перерастает в выступление танцоров.
Жеребьевка скоро начнется. Пока режиссер трансляции показывает виды Дохи, столицы Катара, который примет и сам турнир, и сегодняшнее мероприятие.
Еще есть протест сборной Египта на исход стыковых матчей с Сенегалом. Египтяне выиграли дома со счетом 1:0, но на выезде уступили с тем же результатом, а потом уступили в серии пенальти. Протест подан из-за поведения сенегальских болельщиков, которые угрожали египетским футболистам во время матча, а в серии пенальти светили в глаза Мохамеду Салаху огромным количеством лазерных указок. И главная звезда Египта в итоге промахнулся, а тот промах стал решающим. И хотя Салах действительно пострадал несправедливо, с трудом верится, что ФИФА решит назначить переигровку.
Напомним, что сборная России пробилась в европейский стыковой турнир, заняв второе место в подгруппе с Хорватией, Словенией, Словакией, Кипром и Мальтой. В полуфинале стыков команда Валерия Карпина должна была встретиться с Польшей, а в финале, если бы прошла, с победителем матча Швеция — Чехия. Причем обе игры прошли бы в России. Однако из-за событий на Украине сначала матчи нашей команды были перенесены на нейтральное поле, а затем сборную России и вовсе отстранили от участия в стыковом турнире, записав техническое поражение в противостоянии с Польшей. Поляки в итоге и пробились на турнир, обыграв в финале Швецию.
На данный момент известны еще не все участники финальной стадии чемпионата мира. Определены 29 из 32 сборных, но это не помешает жеребьевке. Пока не закончен Путь А стыкового турнира от Европы. Там в полуфинале была перенесена встреча Шотландия — Украина. Ее победитель сыграет с уже прошедшим в финал Уэльсом. Матчи состоятся в июне.
Также в начале июня, причем в Катаре, пройдут два стыковых межконтинентальных противостояния. Коста-Рика сразится с Новой Зеландией, а Перу сразится с ОАЭ или Австралией, которые заняли в своих группах азиатского отбора третьи места и сначала сыграют свой стык.