С кем сразятся Роналду и другие звезды на чемпионате мира в Катаре. LIVE

19:00

Еще есть протест сборной Египта на исход стыковых матчей с Сенегалом. Египтяне выиграли дома со счетом 1:0, но на выезде уступили с тем же результатом, а потом уступили в серии пенальти. Протест подан из-за поведения сенегальских болельщиков, которые угрожали египетским футболистам во время матча, а в серии пенальти светили в глаза Мохамеду Салаху огромным количеством лазерных указок. И главная звезда Египта в итоге промахнулся, а тот промах стал решающим. И хотя Салах действительно пострадал несправедливо, с трудом верится, что ФИФА решит назначить переигровку.