С кем сразятся Роналду и другие звезды на чемпионате мира в Катаре. LIVE

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Футбол. Жеребьевка ЧМ-2022. ОНЛАЙН

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В Дохе проходит жеребьевка чемпионата мира по футболу. Процедура определит состав восьми групп, в каждой из которых сыграют по четыре команды. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:13

Группа С: Аргентина, Мекскика, Польша, Саудовская Аравия.

20:14

Группа Е: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика — Новая Зеландия.

20:12

Группа А:Катар, Сенегал, Нидерланды, Эквадор.

20:11

Группа D: Франция, Дания, Тунис, ОАЭ/Австралия — Перу.

20:11

Ну а теперь четвертая корзина. Сейчас мы узнаем составы всех групп.

20:10

Группа Н: Португалия, Уругвай, Южная Корея.

20:09

Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко.

20:08

Группа Е: Испания, Германия, Япония.

20:07

Группа D: Франция, Дания, Тунис.

20:06

Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия.

20:05

Группа С: Аргентина, Мексика, Польша.

20:04

Группа А: Катар, Нидерланды, Сенегал.

20:03

Группа В: Англия, США, Иран.

20:02

А теперь будет жеребьевка команд из третьей корзины.

20:01

Группа Н: Португалия, Уругвай.

20:00

Группа G: Бразилия, Швейцария.

19:59

Группа F: Бельгия, Хорватия.

19:58

Группа Е: Испания, Германия. Вот это группка!

19:57

Группа D: Франция, Дания.

19:56

Группа С: Аргентина, Мексика.

19:55

Группа В: Англия, США.

19:55

Группа А:, Катар, Нидерланды.

19:54

Сейчас будут вытягивать команды из второй корзины. Напомним, что в одной группе не может быть больше двух европейских команд. И не может быть двух команд из любой другой конфедерации.

19:53

Группа H: Португалия.

19:52

Группа G: Бразилия.

19:51

Группа F: Бельгия.

19:50

Группа Е: Испания.

19:49

Группа D: Франция.

19:49

Группа С: Аргентина.

19:48

Группа В: Англия.

19:48

Группа А: Катар.

19:48

Поехали.

19:48

Четвертая корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана и три неизвестных сборных.

19:47

Третья корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея, Тунис.

19:46

Вторая корзина: Мексика, Нидерланды, Дания, Германия, Уругвай, Швейцария, США, Хорватия.

19:45

Первая корзина: Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания, Португалия.

19:44

Ура! Начинается сама жеребьевка!

19:43

Сейчас каждый из приглашенных на сцену звезд футбола что-то скажет. Все говорят о том, что для них значили выступления за их национальные сборные.

19:42

Кроме того, в жеребьевке примут участие знаменитый в прошлом катарский футболист Адель Ахмед Малалла, австралиецТим Кэйхилл, а также знаменитый сербский тренер Бора Милутинович, который руководил огромным количеством национальных сборных и теперь работает в катарском футболе. И последний участник жеребьевки — Раба Маджер, который выступал за Алжир на ЧМ-82 и ЧМ-86.

19:39

На сцену приглашаются звездные в прошлом футболисты, которые будут доставать шары. Это бразилец Кафу, нигериец Джей Джей Окоча, немец Лотар Маттеус и иранец Али Даеи, который со 109 голами был рекордсменом среди всех игроков по голам за сборную, пока этот рекорд не побил Криштиану Роналду.

19:38

И Джонсон, и Ллойд американки. Хотя первая в основном выступала в Австралии, а уже после окончания карьеры стала известной медиаперсоной, а вторая дважды выиграла в составе сборной США Кубок мира.

19:36

На сцену вышли экс-футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии Джермейн Дженас, а также знаменитые экс-футболистки Саманта Джонсон и Карли Ллойд.

19:30

Под эффектный видеоряд с Кубком мира, главный трофей выносит на сцену Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции, выигравшей прошлый ЧМ в России. Дешам, кстати, в 1998 году выиграл и домашний для Франции мундиаль в качестве капитана своей национальной сборной.

19:27

Теперь показывают красивую видеонарезку с кадрами ярких действий на чемпионатах мира недавно ушедших из жизни футбольных звезд: Диего Марадоны, Паоло России, Гордона Бэнкса и Герда Мюллера.

19:24

Следом на сцену поднялся и также выступает с речью эмир Катара Ахмад бин Али аль Тани.

19:23

В своей речи Джанни Инфантино снова сказал, что футбол должен объединять людей. Президент ФИФА попросил политических лидеров стран прекратить конфликты.

19:20

А теперь на сцену поднимается президент ФИФА Джанни Инфантино.

19:19

Этот трек исполнили Тринидад Кардона, Давидо и Аиша.

19:17

Во время исполнения этой песни появляются названия и флаги всех стран, пробившихся на турнир. Красиво.

19:16

Сейчас со сцены прозвучит гимн предстоящего мундиаля «Better Together».

19:14

На сцене появляются ведущие, имена которых до последнего момента держались в секрете. Церемонию будут вести актер Идрис Эльба и британская журналистка Решмин Чоудхури.

19:11

Сейчас выступит египетская певица Шерихан. Сначала она произносит речь, а затем и споет.

19:09

А еще проходит презентация официального мяча чемпионата мира. Помимо видеоряда, шестеро футбольных фристайлеров демонстрируют свое мастерство на сцене с этими мячами как раз.

19:08

Красивый видеоряд показывает, как Доха буквально вырастала в пустыне.

19:06

Начинается церемония с восточных песнопений и красивой светомузыки, которая перерастает в выступление танцоров.

19:02

Жеребьевка скоро начнется. Пока режиссер трансляции показывает виды Дохи, столицы Катара, который примет и сам турнир, и сегодняшнее мероприятие.

19:00

Еще есть протест сборной Египта на исход стыковых матчей с Сенегалом. Египтяне выиграли дома со счетом 1:0, но на выезде уступили с тем же результатом, а потом уступили в серии пенальти. Протест подан из-за поведения сенегальских болельщиков, которые угрожали египетским футболистам во время матча, а в серии пенальти светили в глаза Мохамеду Салаху огромным количеством лазерных указок. И главная звезда Египта в итоге промахнулся, а тот промах стал решающим. И хотя Салах действительно пострадал несправедливо, с трудом верится, что ФИФА решит назначить переигровку.

18:55

Напомним, что сборная России пробилась в европейский стыковой турнир, заняв второе место в подгруппе с Хорватией, Словенией, Словакией, Кипром и Мальтой. В полуфинале стыков команда Валерия Карпина должна была встретиться с Польшей, а в финале, если бы прошла, с победителем матча Швеция — Чехия. Причем обе игры прошли бы в России. Однако из-за событий на Украине сначала матчи нашей команды были перенесены на нейтральное поле, а затем сборную России и вовсе отстранили от участия в стыковом турнире, записав техническое поражение в противостоянии с Польшей. Поляки в итоге и пробились на турнир, обыграв в финале Швецию.

18:50

На данный момент известны еще не все участники финальной стадии чемпионата мира. Определены 29 из 32 сборных, но это не помешает жеребьевке. Пока не закончен Путь А стыкового турнира от Европы. Там в полуфинале была перенесена встреча Шотландия — Украина. Ее победитель сыграет с уже прошедшим в финал Уэльсом. Матчи состоятся в июне.

Также в начале июня, причем в Катаре, пройдут два стыковых межконтинентальных противостояния. Коста-Рика сразится с Новой Зеландией, а Перу сразится с ОАЭ или Австралией, которые заняли в своих группах азиатского отбора третьи места и сначала сыграют свой стык.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию жеребьевки чемпионата мира по футболу 2022 года.

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