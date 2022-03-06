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Спорт

Уверенно разобрался с бывшим другом: Ковингтон не оставил шансов Масвидалю

Колби Ковингтон единогласным решением судей победил Хорхе Масвидаля на турнире UFC 272

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В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena проходит вечер боев UFC 272, в котором главным событием стал поединок Колби Ковингтона с Хорхе Масвидалем. Бой продлился все заявленные пять раундов, единогласным решением судей победу одержал Ковингтон. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию основного карда турнира.
Трансляция
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09:15

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию турнира. До скорых встреч!

09:10

Это было настоящее противостояние, но все решил контроль Ковингтона, с которым так и не сумел справиться Масвидаль. Встреча бывших друзей могла носить более кровопролитный характер, но таков стиль борьбы Колби.

09:08

Единогласным решением судей одерживает победу Ковингтон.

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09:05

И все! Выигрывает Ковингтон благодаря своему потрясающему контролю, а бойцы продолжают обмениваться какими-то эмоциональными фразами, удерживают их команды.

09:05

Пятый раунд. Достает Колби левой несколько раз, сразу оттесняет Хорхе к сетке и переводит бой в партнер. Контролирует Колби своего соперника, наносит несколько ударов, пытается выйти на удушающий прием, но не самое удачное положение для этого. Масвидаль с трудом поднимается на ноги, но стряхнуть со своей спины Ковингтона не удается. Не отпускает соперника Колби, не может подняться Хорхе. Видно, что измотан Масвидаль, но продолжает защищаться, хотя удары пропускает и слева, и справа. Уже даже не предпринимает попыток подняться Хорхе, только защищается. Работает локтем активно Колби, уже добивая своего соперника.

08:59

Четвертый раунд. Начинают работать в стойке бойцы, но оттесняет соперника Колби к сетке, подхватывает его ногу, но пока просто идет контроль. Однако выбирается Хорхе, проведя хорошую защиту. Однако пробивает удачный разворот, жестко прикладывает Ковингтон, снова зажимая Масвидаля у сетки. Очень мощные удары начинает наносить Колби, очень много пропускает Масвидаль, будто бы силы стали его покидать в этой борьбе. Но отлично попадает Хорхе боковым, и чуть подгибаются колени у Ковингтона. Идет жаркая борьба в центре в стойке. И снова прижимает Хорхе к сетке Ковингтон. Наносит он удары по туловищу. Очень устал Масвидаль.

08:53

Третий раунд. Снова через финт атакует Колби, поджимает соперника, идет вперед и продолжает прессинговать. Но Хорхе очень уверенно работает вторым номером. Переводит бой в партнер снова Ковингтон, работает сверху, бьет жестко локтем, вынужден Масвидаль защищаться. Обрабатывает Колби соперника ударами по туловищу, по голове, пытается вылезти Хорхе, но его не пускают. Пытается Колби выйти на удушающий прием, достойно защищается Масвидаль. Однако контроль Ковингтона никуда не девается. За десять секунд до конца поднимается Хорхе, но ничего не успевает сделать.

08:46

Второй раунд. Хорхе нацелен атаковать, намерен работать первым номером, и очень жесткий лоу-кик проходит у него. Ковингтон, в свою очередь, меняет стойки, чтобы запутать соперника, работает через финты. Хорхе пытается работать ногами, но хорошая защита у Ковингтона. Прижимает Колби соперника к сетке, но Хорхе наносит ряд ударов сильных локтем. Масвидаль жалуется судье на удары в пах, и разводит бойцов рефери. Колби решил порабоать первым номером, но перехватывает инициативу Хорхе. Великолепно защищается Ковингтон. Очень хороший удар проходит у Колби, отражает его Хорхе. А следом снова забирает спину Ковингтон, но достаточно быстро поднимается на ноги Масвидаль. Очень хорошо двумя ударами попадает Колби в концовке.

08:40

Первый раунд. Пошел вперед Хорхе, и осторожничает Колби первые секунды, хотя сам бросается вперед, но не попадает. Зажимает Ковингтон своего соперника к сетке, пытается перевести бой в партнер, забирает спину, но свалить на канвас Масвидаля не удается. Оказывается на коленях Хорхе, Колби на его спине удерживает. Очень грамотно защищается Масвидаль, а Ковингтон наносит ряд ударов. Не выпускает Колби своего соперника, не удается Масвидалю подняться. Но за 30 секунд до конца все же вырывается Хорхе, хорошим лоу-киком завершает раунд Масвидаль, а Колби проводит хороший боковой.

08:32

Бойцы в октагоне, нас ждут пять раундов.

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08:25

Напомним, что бой происходит в полусреднем весе.

08:20

Ну что же, впереди главный бой вечера — некогда лучшие друзья. теперь враги — Хорхе Масвидаль против Колби Ковингтона.

08:15

Объявление победителя.

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08:13

Безусловно, собрал себя Мойкано в пятом раунде, провел его на невероятном характере. И сразу отказывается от помощи медиков. А Дос Аньос вполне заслуженно забирает этот бой в свой актив.

08:09

Пятый раунд. Разрешает судья продолжить бой, но видно, что очень трудно Мойкано сейчас. Пока осторожно ведут себя бойцы в стойке, попадают друг по другу бойцы. Апперкот пробивает Рафаэль, а следом снова переводит в партер. Вновь вынужден защищаться Мойкано, получает по голове, однако откуда-то находит в себе силы, чтобы вырываться из-под прессинга, вернуть все в стойку. Продолжает биться Мойкано, продолжает возвращать сопернику удары. Рафаэль не форсирует события, понимая, что ведет в этом бою. Удары справа и слева проходят. Продолжают кружить бойцы в стойке, Дос Аньос попадает, а следом и Мойкано отвечает. Будто бы слегка отпустил Рафаэль соперника. Мойкано идет в атаку, ну какой же характер у него! Попадают его удары, и Дос Аньос вынужден маневрировать.

08:06

Очень серьезные повреждения у Мойкано, шатает его, а врач сейчас разговаривает с врачом. А есть ли смысл сейчас продолжать?

08:06

Четвертый раунд. В атаке начинает Дос Аньос, бьет по туловищу, использует лоу-кик, вынужден снова защищаться Мойкано. И снова через минуту переводит Дос Аньос борьбу в партер, и снова идет контроль без сильных ударов. Терпит Ренато, ничего не может сделать больше, выбраться у него никак не получается. Продолжает бить Рафаэль, дважды запускает локоть. Очередная попытка подняться у Ренато не удается, Дос Аньос захватывает шею, но выйти на удушающий не получается. Поднимается под конец раунда Мойкано, очень серьезно разбито лицо.

08:00

Доктора зовут в октагон, потому что проблемы с глазом у Мойкано. Но врач говорит, что может продолжать бой бразилец.

07:59

Третий раунд. По туловищу начинает работать Рафаэль. Несколько неплохих джебов предложил сопернику Мойкано, а у Дос Аньоса не получается сработать апперкотом. Отличные комбинации проходят у обоих бойцов, пытаются раздергивать друг друга. Дос Аньос попадает ногой, идет сильнейшее добивание, активной защиты от Мойкано нет, боковой пропускает Ренато, но рефери дает шанс продолжить бой. Очень сильно сейчас Дос Аньос потряс Мойкано. Но продолжает Рафаэль удерживать своего соперника на канвасе, продолжает наносить удары, а силы на защиту у Ренато еще есть . Просто в контроль играет Дос Аньос последнюю минуту, удерживая соперника.

07:53

Второй раунд. Продолжает поддавливать Дос Аньос. Решили зарубиться бойцы на ближней дистанции. Подныривает под левую руку соперника Рафаэль, но в этот раз Мойкано не дает перевести борьбу на канвас. Хорошими ударами обнимаются бойцы, а следом Дос Аньос забирает спину, пытаясь стянуть на канвас, но очень неплохо защищается Мойкано, а вскоре выходит из-под этого прессинга. Достаточно высокий темп, высокая плотность. И все же удается Рафаэлю перевести дело на канвас, большое преимущество сейчас у Дос Аньоса, а Мойкано вынужден защищаться снова. Рафаэль подключает локти. Очень вязкая борьба, энергозатратная. Хорошо проходят удары локтями у Рафаэля, но продолжает неплохо обороняться Ренато.

07:47

Первый раунд. Сошлись сразу в клинче, Мойкано зажимает своего соперника, забирает спину, но выходит из-под этого прессинга Дос Аньос. Пытается перевести Рафаэль борьбу в партер, но не удается у него. Хай-как проводит Дос Аньос, хорошее колено выпустил в туловище. Неплохую серию проводит и Мойкано. А следом Дос Аньос сваливает Мойкано, контролирует он соперника с бока. Пока без ударов. Но следом Рафаэль подключает локоть, выдерживает серьезнейшее попадание Мойкано. Продолжается удерживать Дос Аньос своего соперника, изредка доходят его удары до цели.

07:40

В октагоне бойцы, все готово к бою. Пять раундов нас ждет.

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07:35

И подобрались мы к со-главному бою вечера. Промежуточный вес, Рафаэль Дос Аньос против Ренато Мойкано.

07:29

Официальное объявление победителя. Единогласным решением судей побеждает Митчелл.

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07:28

Не самый зрелищный бой предоставили бойцы, но победа есть победа. Поздравляют друг друга бойцы.

07:27

Третий раунд. Пытается Барбоза что-то придумать, оказывается на спине на несколько секунд Митчелл, но поднимается. Видно, что бразильцу сейчас тяжело, а его соперник поработал в стойке всего с минуту, после чего снова переводит на канвас соперника. Прекрасно понимает Брайс, как нужно удерживать, наносит он удары, старается отбиваться снизу Барбоза. Очень уверенно Митчелл контролирует бразильца, пресекая все его попытки вырваться и подняться. Ничего не получается у Эдсона. Митчелл начинает наносить сильные удары, пытается закрыться Барбоза. Отлично попадает с левой руки Митчелл.

07:21

Второй раунд. Снова Митчелл переводит с подхватом борьбу на настил, Барбоза действует в том же стиле, защищаясь. Наносит удары Митчелл, однако вновь никакого серьезного урона сопернику они не наносят, несмотря на попадание локтем. Есть уже рассечение у бразильского бойца, который удерживает своего соперника. Очень хороший контроль от Митчелла, не дает он своему сопернику подняться. Поднимается Барбоза на ноги, но стягивает Митчелл снова его на канвас, продолжая контролировать бразильца. Попытка выйти на удушающий прием не выходит, но свободной рукой наносит серьезные удары Митчелл. Весь раунд практически проходит на канвасе.

07:14

Первый раунд. Митчелл сразу же пытается применить свой коронный удар, но не проходит он. Дистанцию он пока выдерживает. Двигается вперед он, пытаясь запереть Барбозу, а тот отвечает ударами по ногам. Попытка пробить в голову у Митчелла не проходит, но следом по туловищу хорошо ногой атакует. А следом отличная двойка, и у сетки зажимает Брайс своего соперника, переводя бой на канвас. Работает по корпусу Митчелл хорошо. Сверху в партере он работает, Барбоза защищается весьма неплохо. В основном критического урона он не получает, неплохо контролируя руки соперника. Сумел подняться бразилец, вскакивая на ноги уверенно. С разворота пытается пробить Барбоза.

07:09

Состоялось представление бойцов, скоро начинаем.

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07:00

Третий бой состоится у нас в полулегком весе, Эдсон Барбоза сразится с Брайсом Митчеллом.

06:53

Аплодирует Оливейра своему сопернику при объявлении победителя.

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06:51

Техническим нокаутом одерживает победу Холланд над Оливейрой!

06:51

Второй раунд. Хорошая атака в начале раунда проходит у Оливейры, но следом проводит контратаку Холланд. А следом бросает соперника на канвас, и совсем дезориентирован Алекс. Ряд мощнейших ударов наносит по сопернику Холланд, подключает локти, и быстро вынужден остановить бой рефери.

06:49

Первый раунд. Очень бодрое начало. С дистанции разбивает Холланд соперника, пока никак Оливейра не может сократить дистанции. Однако отличная атака проходит у Алекса, на несколько секунд его соперник оказывается на канвасе, но быстро встает. Идет вперед Холланд, но подхватывает его ногу Алекс. Лоу-кик проходит. А следом Оливейра проводит отличный прием, отправляя соперника на пол. Однако перевести дело в борьбу не удается, отлично защищается Холланд. Принимает Кевин удары на защиту, вынужден он чуть отступать. Пытается лоу-киками замедлить Холланд своего соперника. Не особо высокий темп, не могут атаковать в полной мере бойцы. А вот конец раунда очень яркий — берет за шею Оливейра, но продерживается Холланд.

06:43

В октагоне бойцы.

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06:35

Следующий поединок состоится в полусреднем весе — Кевин Холланд сразится с Алексом Оливейрой.

06:27

Объявление победителя.

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06:25

Все! Одерживает уверенную победу Сергей Спивак над своим соперником! Технический нокаут в первом раунде.

06:24

Первый раунд. Начинает действовать с дистанции Харди. Руками работают бойцы. А следом Спивак совершает хороший бросок и начинает контролировать соперника сверху. Здорово Сергей попадает с левой руки. Очень неплохо действует Спивак, но поднимается Харди, с трудом. Но ненадолго, бой переходит от сетки. А потом пошло добивание, быстрое, уверенное, и ничего уже не может сделать соперник. Останавливает бой рефери!

06:20

Идет представление бойцов.

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06:15

А мы начинаем с боя Сергея Спивака и Грега Харди. Это тяжелый вес.

06:10

На турнире уже провел бой россиянин Усман Нурмагомедов. Он победил американца Брайана Келлехер на турнире UFC 272. Бой завершился в первом раунде после того, как Умар успешно применил удушающий прием.

Для Нурмагомедов это 14-я победа в карьере и вторая в UFC.

06:05

Основной кард выглядит следующим образом:

Полусредний вес: Колби Ковингтон — Хорхе Масвидаль (08.00 — ориентировочно);

Промежуточный вес: Рафаэль Дос Аньос — Ренато Мойкано (07.30);

Полулегкий вес: Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл (07.00);

Полусредний вес: Кевин Холланд — Алекс Оливейра (06.30);

Тяжелый вес: Сергей Спивак — Грег Харди (06.00).

06:00

В американском Лас-Вегасе пройдет вечер боев UFC 272, главным событием которого станет поединок Колби Ковингтона с Хорхе Масвидалем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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