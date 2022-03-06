Уверенно разобрался с бывшим другом: Ковингтон не оставил шансов Масвидалю

08:09

Пятый раунд. Разрешает судья продолжить бой, но видно, что очень трудно Мойкано сейчас. Пока осторожно ведут себя бойцы в стойке, попадают друг по другу бойцы. Апперкот пробивает Рафаэль, а следом снова переводит в партер. Вновь вынужден защищаться Мойкано, получает по голове, однако откуда-то находит в себе силы, чтобы вырываться из-под прессинга, вернуть все в стойку. Продолжает биться Мойкано, продолжает возвращать сопернику удары. Рафаэль не форсирует события, понимая, что ведет в этом бою. Удары справа и слева проходят. Продолжают кружить бойцы в стойке, Дос Аньос попадает, а следом и Мойкано отвечает. Будто бы слегка отпустил Рафаэль соперника. Мойкано идет в атаку, ну какой же характер у него! Попадают его удары, и Дос Аньос вынужден маневрировать.