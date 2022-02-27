После провала в спринте: Большунов бежит 15-километровую гонку на Кубке мира. LIVE

15:15

Добрый день! На этапе Кубка мира по лыжным гонкам мужчины соревнуются на дистанции 15 км классическим стилем. После неудачи в спринте, где Александр Большунов не сумел выйти в финал, все ожидают от него успешного выступления в раздельной гонке. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию соревнований, которые начнутся в 15:30 по московскому времени.