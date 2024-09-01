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Политика

Над Россией сбили 158 дронов. Военная операция на Украине, день 921-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 921-й день

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Максим Блинов/РИА Новости
За ночь над Россией сбито и перехвачено 158 беспилотников, сообщило Минобороны. Сразу три БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, заявил глава городского округа Кашира Шувалов. Украина надеется, что США дадут разрешение для ударов своим дальнобойным оружием по территории РФ после передачи списка возможных целей. Потеря Киевом истребителя F-16, вероятно, не связана с дружественным огнем ВСУ по своему же самолету, утверждает NYT. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:56

В Рязанской области сбиты несколько БПЛА ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. Точное число сбитых дронов не называется.

8:53

❗️ Пожару на НПЗ Капотня присвоен максимальный номер сложности, сообщили в оперативных службах.

8:47

Дополнительные подразделения спасателей направлены для тушения пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

8:42

❗️Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского НПЗ, идет тушение локального возгорания, сообщил Собянин.

8:39

Девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву, сбито за ночь к этому моменту, заявил Собянин.

8:26

⚡️ В течение прошедшей ночи при попытке ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа.

8:23

Двое неназванных высокопоставленных военных США допускают, что потеря Украиной переданного западного истребителя F-16, вероятно, не связана с огнем Вооруженных сил Украины по своему же самолету, написала газета New York Times.

8:11

Киев надеется, что США дадут разрешение для ударов американским дальнобойным оружием на территории России после передачи списка возможных целей, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

8:05

Три беспилотника попытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области, сообщил глава городского округа Михаил Шувалов в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС», — написал он.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 921-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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