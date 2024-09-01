Над Россией сбили 158 дронов. Военная операция на Украине, день 921-й

В Рязанской области сбиты несколько БПЛА ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. Точное число сбитых дронов не называется.
❗️ Пожару на НПЗ Капотня присвоен максимальный номер сложности, сообщили в оперативных службах.
Дополнительные подразделения спасателей направлены для тушения пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
❗️Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского НПЗ, идет тушение локального возгорания, сообщил Собянин.
⚡️ В течение прошедшей ночи при попытке ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа.
Двое неназванных высокопоставленных военных США допускают, что потеря Украиной переданного западного истребителя F-16, вероятно, не связана с огнем Вооруженных сил Украины по своему же самолету, написала газета New York Times.
Киев надеется, что США дадут разрешение для ударов американским дальнобойным оружием на территории России после передачи списка возможных целей, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Три беспилотника попытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области, сообщил глава городского округа Михаил Шувалов в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС», — написал он.