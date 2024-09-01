В Ленобласти мужчину придавило машиной из-за сорвавшегося домкрата

В Лужском районе Ленинградской области мужчину придавило автомобилем из-за сорвавшегося домкрата, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в поселке Луга, местный житель чинил автомобиль во дворе частного дома. Он поднял машину на домкрате и производил ремонтные работы. Во время одной из манипуляций домкрат, удерживающий автомобиль, сорвался, машина рухнула на владельца и сдавила ему грудную клетку.

Спасти 49-летнего пострадавшего медики не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, проводится проверка.

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