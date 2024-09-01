Пожару в Капотне присвоили максимальный номер сложности

Пожару на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне присвоили пятый, максимальный номер сложности. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По словам источника, на предприятии происходит факельное горение. К месту тушения пожара направили дополнительные подразделения спасателей.

Отдельно стоящее техническое помещение на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) получило повреждения в результате падения сбитого украинского дрона.

Ночью и утром 1 сентября в Москве и области несколько раз срабатывали системы противовоздушной обороны (ПВО). Всего средства защиты сбили 10 дронов, летевших к российской столице. Один из беспилотников уничтожили в районе МНПЗ, остальные — в Раменском городском округе и иных частях региона.

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее в четырех районах Калужской области перехватили украинские дроны.