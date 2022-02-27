Непряева в погоне за Кубком мира: женщины бегут «классику» в Лахти. LIVE

Екатерина Смирнова и Мария Истомина тоже на финише. Как стартовали вместе, так и пришли вместе — сейчас Смирнова и Истомина вторая и третья. Понятно, что будут ниже.
Анастасия Рыгалина финиширует. Сейчас она всего лишь девятое, понятно, что она спустятся еще ниже.
Но тут стоит отметить, что на дистанции Йохауг, которая тоже очень и очень сильная. На момент 1,1 она выигрывает у Непряевой 4 секунды.
Как хороша Непряева! 19 секунд везет она на отметке 5 км. Сорина тоже борется, неплохой у нее ход.
Вообще на отрезках 1,5, 3,7 и 5 км очень плотная борьба, практически в долях секунды сейчас все исчисляется.
Очень хороший результат у Смирновой. Отыгрывает она несколько позиций, она четвертая сейчас на1,5 км.
Шесть спортсменок уже ушли на дистанцию. Первой из россиянок стартует Рыгалина, она уйдет в гонку 14-й.
Напомним, что Наталья Непряева сражается за победу в общем зачете Кубка мира.
Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Наталья НепряеваПавел Бедняков/РИА «Новости»
Всего на дистанции окажется 62 спортсменки. От России заявлены Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Мария Истомина, Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Ольга Кучерук.