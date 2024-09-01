Уже не эмо-бои. Братьям Каулиц — 35

Близнецы Билл и Том Каулитц родились 1 сентября 1989 года в Лейпциге, Германия. По их словам, они начали писать свои песни в семь лет. А когда братьям исполнилось по 12, они основали группу Tokio Hotel, которой предстояло стать воплощением стиля «эмо» если не в звуке, то в стиле.

Шесть альбомов, проданные 30 млн копий по всему миру, первые места в чартах, многотысячные концерты — вот что сопровождало поп-рок-группу. В немалой степени успеху способствовал имидж вокалиста Билла — в то время он делал огромные начесы и подчеркивал глаза черной подводкой. С годами стиль участников группы менялся.

«Мне быстро и легко становится скучно, поэтому, возможно, я все время выгляжу по-разному. Все дело в том, чтобы быть аутентичным и чувствовать себя комфортно с самим собой», — объяснял Билл в интервью The Spin Off.

В 2010 году братья переехали в Лос-Анджелес — не последнюю роль в этом решении сыграла популярность Tokio Hotel. По другую сторону Атлантики Каулицы активно участвуют в телешоу, записывают свой подкаст Kaulitz Hills — Mustard from Hollywood и даже снимаются в сериале Netflix «Каулиц и Каулиц».

Музыкальную деятельность близнецы также не прекращают: на 2024 и 2025 год у Tokio Hotel сверстан тур, и на многие его концерты билеты уже распроданы.