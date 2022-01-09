Фиаско на последней стрельбе: Логинов упустил победу в пасьюте

Бабиков, Серохвостов и Цветков финишируют подряд, занимая 10-е, 11-е и 12-е места соответственно.
Все же проигрывает Логинов борьбу за бронзу и приезжает на финиш пятым. Очень обидно за Александра, потрясающе он прошел три огневых рубежа, но фиаско на последней стойке умножило шансы на успех на ноль.
Один промах допускает Александр, пришлось ему немного попотеть с винтовкой, из-за чего он перезаряжал вручную.
Логинов держит темп, пока у норвежцев не получается приблизиться к российскому биатлонисту.
Первую стрельбу прошел Логинов великолепно: в одиночестве уехал на второй круг, за ним бегут два норвежца.
Напомним, что первая десятка стартует в таком порядке: 1. Александр Логинов
2. Эмильен Жаклен
3. Стурла Хольм Лагрейд
4. Йоханнес Кюн
5. Роман Реес
6. Антон Бабиков
7. Тарьей Бе
8. Даниил Серохвостов
9. Кентен Фийон-Майе
10. Филип Андерсен