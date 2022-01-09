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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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Спорт

Фиаско на последней стрельбе: Логинов упустил победу в пасьюте

Фийон-Майе выиграл гонку преследования в этапе КМ в Оберхофе

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Биатлонист Александр Логинов

Биатлонист Александр Логинов

РИА Новости
На пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования после победы в спринте днем ранее. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:25

На этом мы завершаем нашу текстовую трансляцию. Спасибо, что были с нами!

15:15

Итоговое положение биатлонистов на ваших экранах:

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15:10

Бабиков, Серохвостов и Цветков финишируют подряд, занимая 10-е, 11-е и 12-е места соответственно.

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15:08

Все же проигрывает Логинов борьбу за бронзу и приезжает на финиш пятым. Очень обидно за Александра, потрясающе он прошел три огневых рубежа, но фиаско на последней стойке умножило шансы на успех на ноль.

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15:07

Кентен Фийон-Майе — победитель пасьюта!

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15:05

Везет двух норвежцев за собой Александр, будет очень тяжело на финише ему.

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15:02

Будет бороться Александр за бронзовую медаль. Эх, как же обидно.

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15:00

Боже мой, три промаха у Логинова...

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14:57

Что? Творит? Логинов? Выцарапывает еще 15 секунд у Жаклена! Невероятно!

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14:54

Бабиков промахивается трижды и выбывает из борьбы за медали.

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14:52

Один промах допускает Александр, пришлось ему немного попотеть с винтовкой, из-за чего он перезаряжал вручную.

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14:49

Более минуты везет Логинов ближайшему преследователю!

14:47

А на второе место взлетает Антон Бабиков! Так держать, парни!

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14:45

Превосходно стреляет Саша! Браво!

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14:42

Логинов держит темп, пока у норвежцев не получается приблизиться к российскому биатлонисту.

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14:38

Первую стрельбу прошел Логинов великолепно: в одиночестве уехал на второй круг, за ним бегут два норвежца.

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14:34

Хорошо катит Саша, наращивая преимущество.

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14:32

Очень резво побежал Саша, уже + 14 секунд на первых шестисот метров.

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14:30

Александр Логинов стартовал! Гонка началась!

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14:27

Свен Фишер и картофельное пюре:

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14:22

Напомним, что первая десятка стартует в таком порядке: 1. Александр Логинов

2. Эмильен Жаклен

3. Стурла Хольм Лагрейд

4. Йоханнес Кюн

5. Роман Реес

6. Антон Бабиков

7. Тарьей Бе

8. Даниил Серохвостов

9. Кентен Фийон-Майе

10. Филип Андерсен

14:18

Серьезная метель сегодня в Оберхофе, все службы стадиона работают по максимуму.

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14:15

В немецком Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону мужчины сражаются в пасьюте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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