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Спорт

Первая личная медаль сезона: Латыпов выиграл серебро в спринте

Латыпов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира

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Во французском Анси мужчины соревновались в спринте в рамках Кубка мира по биатлону. Победу праздновал норвежец Йоханнес Бё, а россиянин Эдуард Латыпов стал вторым и выиграл для России первую личную медаль в нынешнем сезоне. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:32

А наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

17:29

Халили — 11-е место (1 промах, 48,2), Логинов — 12-е место (1, 49,1), Поварницын — 14-е место (0, 52,3), Серохвостов — 18 (1, 58,8), Томшин — 25-е место (1, 1,14.2).

17:28

Поздравляем Эдуарда Латыпова с серебром! Это первая индивидуальная медаль для сборной России в этом розыгрыше Кубка мира!

17:27

Поварницын финиширует на 14-м месте с отставанием 52 секунды, Серохвостов 18-й, он проиграл победителю 58 секунд.

17:23

На отметке 8,2 км десятый Поварницын. Серохвостов — 17-й.

17:21

На отметке 7,2 км Поварницын девятый, а Серохвостов 16-й.

17:19

Поварницын на ноль стреляет, а Серохвостов, увы, мажет один раз. Поваринцын восьмой, Серохвостой 15-й после второй стрельбы!

17:18

Ждем на стрельбище двух российских гонщиков. Пока Латыпов второй, Халили 11-й, а Логинов 12-й.

17:14

У Поварницына похуже с ходом, а Серохвостов на 4,8 уже четвертый! 15 он проигрывает Бё. Но норвежец на финишном круге достаточно много проиграл Латыпову.

17:13

На отметке 4,0 Серохвостов уже пятый!

17:11

Первая медаль будет у нас сегодня! Но это еще не все! После первой стрельбы Серохвостов девятый (минус 14), а Поварницын 11-й (минус 18)! Фантастика!

17:10

А Легрейд проигрывает на финишу и французу Фийону-Майе. Латыпову норвежец проиграл 7 секунд.

17:09

Как же хорошо Латыпов прошел последний круг! 11 секунд в итоге Андерсен проиграл ему на финише!

17:06

А Легрейд почти остановился, преимущество Латыпова выросло до 8 секунд! Он проигрывает сейчас и Андерсену.

17:05

На отметке 8,2 Андерсен проигрывает Латыпову 5 секунд.

17:04

На отметке 7,2 преимущество Латыпова над норвежцами сохраняется!

17:03

И Легрейд стреляет точно, теперь он третий и всего 3 секунды проигрывает Латыпову.

17:02

Халили обходит Логинова на секунда на финише и становится девятым!

17:01

Андерсен стреляет точно и стойку, он третий и проигрывает 8 секунд Латыпову.

17:00

Логинов девятый на финише с отставанием в 49 секунд. Один промах у Александра.

16:58

Обращаем внимание на норвежца Филипа Андерсена, он четвертый после первой стрельбы, хотя ногами Эдуарду проигрывает. Но за медаль может побороться.

16:56

Отметим белоруса Антона Смольского, он чисто отстрелял и финишировал четвертым.

16:55

И Халили мажет последним выстрелом на стойке. Пока он десятый, рядом с Логиновым.

16:54

Легрейд после первой стрельбы занимает третье место и проигрывает лидеру 7,6 секунды.

16:53

Томшин финиширует десятым, у него один промах и отставание 1,14.2.

16:51

Француз Дестье мажет на стойке, не лучший день сегодня у хозяев трассы.

16:50

Логинов мажет последним выстрелом, как обидно. Девятое место и минус 41 секунда.

16:49

У еще одного француза — Жаклена — по промаху на каждом из рубежей, также он не должен догнать Латыпова.

16:48

Фийон-Майе также точен на стойке, но далеко от Эдуарда.

16:46

Кристиансен на второй стрельбе точен, но от Латыпова далеко и вряд ли его обойдет на финише.

16:46

Халили меток на лежке! Восьмое место занимает пока.

16:45

Томшин точен на стойке! Он девятый пока!

16:44

Ого! 7,2 секунды Йоханнес на финише выигрывает у Латыпова, блестяще прошел финишный круг россиянин!

16:43

На отметке 8,2 Йоханнес быстрее Латыпова, который уже финишировал, на 15 секунд. Но на медаль Эдуард по-прежнему претендует.

16:42

Логинов на лежке отстрелял чисто, он шестой и проигрывает лидеру 14 секунд.

16:42

Тимофей Лапшин, выступающий за Южную Корею, идет третьим после второй стрельбы!

16:40

Самуэльссон без промахов работает на стойке, но проигрывает много. 40 секунд Бё и 30 Латыпову.

16:39

У Кристиансена и Фийона-Майе по промаху на лежке.

16:38

Йоханнес стреляет чисто и быстро на стойке, после второй стрельбы он выигрывает у Латыпова 11 секунд.

16:37

Логинов неплохо стартовал, на отсечке 1,5 проигрывает 6,4 секунды.

16:36

Томшин на лежке один раз мажет и проигрывает лидеру 46 секунд.

16:35

Взял паузу перед последним выстрелом Латыпов, но справился и все попал! На ноль отработал Эдуард, теперь надо ускорится, Йоханнес ногами чуть быстрее.

16:34

Тарьей Бё также мажет один раз на первой стрельбе и пока далеко от брата и Латыпова.

16:32

У Самуэльссона промах и больше 30 секунд отставание от Бё.

16:29

На отметке 4,0 км Бё еще выиграл у Латыпова, но всего секунду. Хорошо идет Эдуард.

16:29

Бё отработал стойку также на ноль и выигрывает у Латыпова всего 4 секунды!

16:28

Бё на первой отсечке идет быстрее Самуэльссона на 4 секунды.

16:27

Латыпов стреляет чисто и становится лидером! Плюс 27 секунд. Ждем Бё на стрельбе.

16:25

На отметке 1,5 км Бё первый, Латыпов проигрывает ему 11 секунд.

16:22

Лидер Кубка мира швед Самуэльссон уходит на дистанцию 16-м.

16:20

Йоханнес Бё уходит на дистанцию 12-м

16:18

Эдуард Латыпов уходит на старт под седьмым номером.

16:16

Поехали! Бельгиец Флоран Клод ушел на старт

16:10

Российские биатлонисты в текущем сезоне Кубка мира выиграли две бронзы в эстафете, но в индивидуальных гонках медалей пока нет. Лучший результат показал Александр Логинов, он стал четвертом в спринте на прошлом этапе в Австрии.

16:08

Общий зачет Кубка мира: 1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 250, 2. Эмильен Жаклен (Франция) — 243, 3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 225, 4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 212, 5. Тарьей Бё (Норвегия) — 210, 6. Эдуард Латыпов (Россия) — 199, 15. Александр Логинов (Россия) — 136, 31. Саид Каримулла Халили (Россия) — 60, 41. Даниил Серохвостов (Россия) — 44, 45. Василий Томшин (Россия) — 35, 51. Александр Поварницын (Россия) — 24, 60. Матвей Елисеев (Россия) — 11.

16:06

В составе российской сборной в гонке примут участие: Эдуард Латыпов (7-й стартовый номер), Василий Томшин (25-й), Александр Логинов (37-й), Карим Халили (45-й), Александр Поварницын (94-й) и Даниил Серохвостов (95-й).

16:05

Старт будет дан в 16:15 по московскому времени.

16:00

На этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси проходит мужской спринт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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