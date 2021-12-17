Латыпов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира

Халили — 11-е место (1 промах, 48,2), Логинов — 12-е место (1, 49,1), Поварницын — 14-е место (0, 52,3), Серохвостов — 18 (1, 58,8), Томшин — 25-е место (1, 1,14.2).
Поздравляем Эдуарда Латыпова с серебром! Это первая индивидуальная медаль для сборной России в этом розыгрыше Кубка мира!
Поварницын финиширует на 14-м месте с отставанием 52 секунды, Серохвостов 18-й, он проиграл победителю 58 секунд.
Поварницын на ноль стреляет, а Серохвостов, увы, мажет один раз. Поваринцын восьмой, Серохвостой 15-й после второй стрельбы!
Ждем на стрельбище двух российских гонщиков. Пока Латыпов второй, Халили 11-й, а Логинов 12-й.
У Поварницына похуже с ходом, а Серохвостов на 4,8 уже четвертый! 15 он проигрывает Бё. Но норвежец на финишном круге достаточно много проиграл Латыпову.
Первая медаль будет у нас сегодня! Но это еще не все! После первой стрельбы Серохвостов девятый (минус 14), а Поварницын 11-й (минус 18)! Фантастика!
Как же хорошо Латыпов прошел последний круг! 11 секунд в итоге Андерсен проиграл ему на финише!
А Легрейд почти остановился, преимущество Латыпова выросло до 8 секунд! Он проигрывает сейчас и Андерсену.
Обращаем внимание на норвежца Филипа Андерсена, он четвертый после первой стрельбы, хотя ногами Эдуарду проигрывает. Но за медаль может побороться.
У еще одного француза — Жаклена — по промаху на каждом из рубежей, также он не должен догнать Латыпова.
Ого! 7,2 секунды Йоханнес на финише выигрывает у Латыпова, блестяще прошел финишный круг россиянин!
На отметке 8,2 Йоханнес быстрее Латыпова, который уже финишировал, на 15 секунд. Но на медаль Эдуард по-прежнему претендует.
Самуэльссон без промахов работает на стойке, но проигрывает много. 40 секунд Бё и 30 Латыпову.
Йоханнес стреляет чисто и быстро на стойке, после второй стрельбы он выигрывает у Латыпова 11 секунд.
Взял паузу перед последним выстрелом Латыпов, но справился и все попал! На ноль отработал Эдуард, теперь надо ускорится, Йоханнес ногами чуть быстрее.
Российские биатлонисты в текущем сезоне Кубка мира выиграли две бронзы в эстафете, но в индивидуальных гонках медалей пока нет. Лучший результат показал Александр Логинов, он стал четвертом в спринте на прошлом этапе в Австрии.
Общий зачет Кубка мира: 1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 250, 2. Эмильен Жаклен (Франция) — 243, 3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 225, 4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 212, 5. Тарьей Бё (Норвегия) — 210, 6. Эдуард Латыпов (Россия) — 199, 15. Александр Логинов (Россия) — 136, 31. Саид Каримулла Халили (Россия) — 60, 41. Даниил Серохвостов (Россия) — 44, 45. Василий Томшин (Россия) — 35, 51. Александр Поварницын (Россия) — 24, 60. Матвей Елисеев (Россия) — 11.
В составе российской сборной в гонке примут участие: Эдуард Латыпов (7-й стартовый номер), Василий Томшин (25-й), Александр Логинов (37-й), Карим Халили (45-й), Александр Поварницын (94-й) и Даниил Серохвостов (95-й).