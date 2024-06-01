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Россиянам рассказали, что может отказать в автомобиле в жару

Российских водителей предупредили о высоком риске отказа тормозов в жару

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В сильную жару есть высокий риск отказа тормозов автомобиля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на эксперта компании «ВсеИнструменты.ру» Максима Соколова.

«Сильная жара может стать причиной отказа тормозов и электропроводки. Старая или некачественная тормозная жидкость не переносит жары. Важно следить за ее уровнем, чтобы предотвратить снижение тормозных свойств автомобиля и «провалов» педали тормоза», — сказал специалист.

Кроме того, в жаркую погоду у машин, без антиблокировочной системы тормозов (ABS) могут перегреваться поршни суппортов и цилиндров. Это в свою очередь снижает эффективность торможения. Также возможен перекос тормозных колодок.

Также жара плохо сказывается на аккумуляторах. Когда температура под капотом растет, в батарее ускоряются электрохимические реакции и падает уровень электролита. Из-за этого емкость аккумулятора сокращается и он быстрее разряжается.

До этого технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев рассказал, когда нужно менять тормоза в автомобиле.

Пономарев отметил, что поломку тормозной системы можно определить по следующим признакам: мягкая педаль тормоза, низкий уровень тормозной жидкости, биение при торможении и увод автомобиля в сторону. Он добавил, что на современных автомобилях с датчиками износа это сделать еще проще, поскольку система управления в машине сама оповестит водителя о необходимости посетить сервис.

В случае, если водитель хочет отстрочить визит на СТО, то продлить срок работы детали можно, избегая экстренного торможения, а также грязи, пыли и других абразивных материалов. Пономарев добавил, что после установки новых колодок первые 200-300 км нужно проехать без экстренного торможения, чтобы они «прикатались» без перегрева системы.

Ранее россиянам назвали четыре признака скорого отказа тормозов автомобиля.

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