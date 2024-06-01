Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей, праздник отмечается 1 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства на мероприятии в честь праздника подчеркнул, что в России вопросам воспитания юного поколения, укрепления семейных ценностей посвящается особенное внимание со стороны государства и общества. Он отметил важность того, чтобы каждый ребенок был окружен вниманием и любовью, рос здоровым и счастливым.

Президент добавил, что значимый вклад в развитие детей вносит Российский детский фонд.

Международный день защиты детей учрежден в 1949 году и отмечается во многих странах мира. В этом году в Москву на праздничные мероприятия в честь этого события приехали люди из разных регионов страны, а также из Белоруссии и Китая.

Незадолго до этого стало известно, что компания «Аэрофлот» отметит День защиты детей благотворительным рейсом, концертом и экскурсиями. 2 июня на ВДНХ на севере Москвы для маленьких россиян пройдут профориентационные мероприятия с участием пилотов, бортпроводников и кинологической службы авиакомпании.

Ранее Путин заявил, что для страны нет ничего важнее, чем дети.