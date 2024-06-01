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Освобожденных из плена российских военных доставили в Москву

Минобороны: в Москву доставили освобожденных из плена российских военных

В Москву доставили военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Об этом сообщило министерство обороны России.

По информации ведомства, военнослужащие были доставлены в столицу самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. В медицинских учреждениях Минобороны РФ они пройдут лечение и реабилитацию. Всем освобожденным военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

31 мая Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с украинской стороной. С подконтрольных Киеву территорий в Россию возвращены 75 российских военных.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмены военнопленными между Россией и Украиной приостановлены уже несколько месяцев из-за надуманных требований Киева. Также сообщалось, что украинскому омбудсмену направили список из 500 пленных для обмена.

Кроме того, правозащитница Ирина Вихорева заявила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова.

Ранее сообщалось, что ряд украинских пленных просит паспорта РФ, чтобы воевать за Россию.

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