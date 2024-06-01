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В минобороны Южной Кореи высказались о собственном ядерном оружии

МО Южной Кореи: идея разработки своего ядерного оружия нереалистична

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Министерство обороны РФ

Южная Корея считает нереалистичной идею разработки собственного ядерного оружия, поскольку Сеул придерживается принципа нераспространения этого вида вооружений, стране при этом важно развивать связи с Соединенными Штатами. Об этом на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» заявил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик.

«Разработка ядерного оружия в Южной Корее будет означать, что мы не верим в режим нераспространения… Мы не пойдем по этому пути», — подчеркнул министр.

По его мнению, единственной возможностью разрешить «ядерную ситуацию» КНДР является укрепление и развитие связей с США, которое позволит обернуть все преимущества Северной Кореи против Пхеньяна.

До этого заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль заявил, что вооруженные силы КНДР намерены принять меры в ответ на нарушение морской границы страны и активизацию воздушной разведки Южной Кореи и США.

Ранее в КНДР заявили о повышении готовности к ядерному сдерживанию из-за США.

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