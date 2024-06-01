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Жена Костомарова раскрыла, кто первым стал шутить над фигуристом после ампутаций

Домнина призналась, что Костомаров смеется над шутками про ампутации

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Алексей Даничев/РИА Новости

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, на YouTube-канале «Бес Комментариев» в разговоре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой рассказала, кто первый стал шутить над ее супругом после перенесенных операций по ампутации конечностей.

«Как-то само по себе постепенно это шло. Достаточно быстро все шло — Рома вышел из больницы, а через месяц мы были все вместе в шоу в Сочи. А там же мужская раздевалка… И оттуда потихоньку… Особенно Макс [Ставиский] прощупывал, прощупывал. И Рома понял, что может над этим смеяться, это его веселит», — заявила Домнина.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках.

Ранее Домнина рассказала, какие комментарии про Костомарова задели ее.

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