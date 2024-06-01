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Булыкин сравнил переход Сафонова в «ПСЖ» с игрой россиян в НХЛ

Булыкин: переходы игроков из РПЛ в топ-клубы будут рекламой для всей России

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый российский нападающий Дмитрий Булыкин, экс-игрок московских «Локомотива» и «Динамо», зарубежных клубов, включая «Аякс» из Нидерландов и немецкий «Байер» из Леверкузена, сборной России, а ныне политик, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал возможные переходы футболистов из Российской премьер-лиги в ведущие европейские чемпионаты и клубы рекламой не только для отечественного футбола, но и для всей страны.

«Это реклама для всего! И для нашей лиги, и для нашей страны, и для нашей сборной тоже. Хотелось бы, чтобы наши футболисты выступали в Европе, как наши хоккеисты в НХЛ. Но это очень тяжело сделать, особенно сейчас, учитывая международную обстановку», — подчеркнул Булыкин.

Французский «Пари Сен-Жермен» собирается подписать основного голкипера сборной России Матвея Сафонова, причем, по информации СМИ, клуб уже договорился с «Краснодаром» о трансфере за €20 млн. Немецкая «Боруссия» из Дортмунда, которая сыграет в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», проявляет интерес к другому игроку «Краснодара», полузащитнику сборной Армении Эдуарду Сперцяну.

Ранее агент Владимира Слишковича назвала истинную причину его ухода из «Спартака».

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