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Лукашенко дал совет Пашиняну в день его рождения

Лукашенко в поздравлении Пашиняну призвал его следовать народной дипломатии

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РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения премьера Армении Никола Пашиняна и дал совет главе армянского кабмина следовать народной дипломатии. Текст поздравления опубликован на сайте пресс-службы президента Белорусии.

«Примите поздравления по случаю Вашего дня рождения… Вы опытный политик и не раз в многолетней карьере убеждались, что самый точный компас в международных отношениях — народная дипломатия», — отметил Лукашенко в поздравлении.

Белорусский президент выразил уверенность в том, что имеющиеся наработки сотрудничества в сфере торговли и экономики при содействии на высшем уровне откроют для Белоруссии и Армении дополнительные возможности для укрепления связей двух государств.

До этого исполняющий обязанности вице-премьера РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия и Армения демонстрируют высокий уровень экономического сотрудничества.

Ранее стало известно, производителям какой страны СНГ больше всего доверяют россияне.

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