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Украина и ЕС просят США разрешить ВСУ атаковать всю Россию

Politico: Украина и ЕС будут требовать от США разрешения ВСУ бить по всей России

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Efrem Lukatsky/AP

Украинские и европейские чиновники намерены требовать от президента США Джо Байдена предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение наносить удары по всей территории России. Об этом пишет американская газета Politico.

«Украинские и другие европейские чиновники неизбежно будут требовать от Байдена еще раз изменить свою политику, на этот раз позволив Киеву атаковать всю Россию», — говорится в материале.

Как отмечает газета, «фактически, это уже происходит», однако некоторые европейские лидеры стремятся достичь консенсуса с Вашингтоном, чтобы Киев получил соответствующие полномочия.

До этого сообщалось, что американского президента Джо Байдена убедили разрешить ВСУ наносить удары по территории России советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.

В результате Байден согласился и поручил Пентагону и Салливану проработать изменения.

Ранее в МИД Венгрии раскритиковали идею разрешить Украине бить по РФ западным оружием.

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