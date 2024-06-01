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Бывший игрок сборной России назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Экс-футболист Деменко: «Боруссия» может преподнести сюрприз «Реалу» в финале ЛЧ

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Susana Vera/Reuters

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Сам болею за «Реал» и думаю, что матч в любом случае не будет легким. Это финал Лиги чемпионов, и кто бы что ни говорил про соперника. Конечно это не «Манчестер Сити», которого «Реал» прошел с таким трудом. Может преподнести сюрприз «Боруссия» (Дортмунд)? Конечно может. Но «Реал» — такая команда. Видимо, она действительно королевская. Очень удачно играет в еврокубках, сколько мы матчей видели?! Если брать по статистическим выкладкам, то фаворит, конечно, «Реал», а как матч сложится – увидим, все-таки это финал Лиги чемпионов», — считает Деменко.

Мадридский «Реал» — самый титулованный клуб турнира. На счету «королевского клуба» 14 выигранных Кубков чемпионов. «Боруссия» из Дортмунда победила один раз – в 1997 году, а в 2013-м уступила в финале.

Ранее сообщалось о том, что основной игрок «Реала» не сыграет в финале Лиги чемпионов из-за травмы.

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