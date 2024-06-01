На ПМЭФ приедут 15 бизнесменов из Италии

15 бизнесменов из Италии инкогнито приедут на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум). Об этом рассказал РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

Сообщается, что предприниматели намерены прозондировать почву на предмет установления контактов с коллегами из РФ. При этом они предпочитают не афишировать посещение форума в России.

До этого советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что свое участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году подтвердили более 17 тыс. представителей 136 государств.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее премьер-министр Италии Мелони не согласилась со словами Столтенберга об ударах по России.