В Москве десятки желающих пришли проститься с Анастасией Заворотнюк

Многометровые очереди из желающих проститься с российской актрисой Анастасией Заворотнюк, скончавшейся на этой неделе от продолжительной болезни, выстроились около Покровского ставропигиального женского монастыря на востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

После церемонии прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище. На этом кладбище похоронены многие известные личности, такие как Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Вахтанг Кикабидзе, Юлия Началова, Юрий Шатунов и другие.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Московской области. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и младшая наследница Мила 2018 года рождения.

Актриса наиболее известна российскому зрителю по роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня».

Ранее сообщалось, что последний сериал с Заворотнюк в роли судьи не выйдет на экраны.