Российский хоккеист НХЛ страшится возвращаться на родину

Российский хоккеист «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров выразил мнение, что возвращение в Россию может грозить ему опасностью. Его слова приводит Sportsnet.

«На следующий день я окажусь в Сибири», – заявил Задоров.

В сентябре прошлого года хоккеист, тогда выступавший за «Калгари», дал резонансное интервью, в котором рассказал о реакции российских хоккеистов из НХЛ на события на Украине и подверг критике главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«Кэнакс» дошли до полуфинала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, где встретились с «Эдмонтон Ойлерз». Противостояние продлилось все семь матчей и завершилось с результатом 4-3 в пользу «Ойлерз».

После завершения сезона в НХЛ Задоров может оказаться неограниченно свободным агентом. Хоккеист не хочет снова подписывать контракт с «Ванкувером», несмотря на то, что в клубе заинтересованы в продолжении сотрудничества. «Кэнакс» предложили россиянину контракт на четыре-пять лет, его заработная плата могла бы составить $4,5 млн за один год.

Ранее Ротенберг предположил, что Задорова «сломали» в США.