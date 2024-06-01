Две ТЭС повреждены на Украине

Две тепловые электростанции (ТЭС) повреждены на территории Украины в результате ночных ударов. Об этом сообщил украинский энергохолдинг «ДТЭК» в Telegram-канале.

Отмечается, что серьезно повреждено оборудование. Энергетики работают над ликвидацией ЧП.

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Удары также пришлись на объекты энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.