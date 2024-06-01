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В Минобрнауки рассказали, как пересдача ЕГЭ повлияет на рейтинг абитуриента

Минобрнауки: пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в российские вузы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобрнауки РФ.

«Результаты (пересдачи. — «Газета.Ru») будут учитываться наравне с прочими результатами ЕГЭ. Главным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках, как и прежде, остается сумма конкурсных баллов», — сказано в сообщении.

Как заявили в министерстве, благодаря системам межведомственного обмена информацией данные о результатах пересдачи ЕГЭ попадут в распоряжении приемных комиссий университетов практически сразу.

Ранее школьникам объяснили, стоит ли начинать готовиться к ЕГЭ летом.

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