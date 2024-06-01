Пьяные супруги изрезали ножом соседа из-за замечания

В Октябрьском районе Улан-Удэ следователи устанавливают обстоятельства нападения на местного жителя, его изрезали ножом пьяные соседи. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Бурятия.

По данным следствия, инцидент произошел 23 мая, семейная пара распивала спиртные напитки в квартире по улице Мокрова. Мужчина вышел во двор многоэтажки и стал шуметь под окнами, ему сделал замечание сосед.

В ответ нетрезвый россиянин схватил нож и ударил им оппонента в грудь, нетрезвая жена напавшего присоединилась к мужу и тоже ударила соседа ножом. Пострадавшему удалось отбиться от злоумышленников и обезвредить их. Пьяную пару задержали сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Ленобласти получил 6,5 года колонии за избиение пенсионера молотком. Инцидент произошел в Ивангороде в октябре 2023 года, 29-летний местный житель напал в подъезде дома на 63-летнего мужчину, причиной конфликта стала женщина. Молодой мужчина приревновал возлюбленную к пожилому соседу и напал на него с молотком. Пострадавшего спасли сотрудники Росгвардии, они вызвали мужчине скорую помощь, хулигана задержали. Было возбуждено уголовное дело о покушении.

Ранее во Владивостоке мужчина напал на ветерана СВО из-за шума и звуков его протеза.