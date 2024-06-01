Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Десятимесячную девочку изнасиловали в Серпухове

РЕН ТВ: в Подмосковье 10-месячный младенец подвергся изнасилованию

close
100%
Freepik.com

В Серпухове госпитализирована 10-месячная девочка с разрывами органов малого таза, ребенка могли изнасиловать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в подмосковном Серпухове, травмы на теле 10-месячной девочки обнаружила бабушка. Ребенок госпитализирован с разрывом органов малого таза, девочка могла подвергнуться изнасилованию.

Родственники не знают, кто мог надругаться над ребенком.

До этого сообщалось, что в Подмосковье мужчину задержали за изнасилование четырехлетней девочки. 41-летний местный житель встретил возле подъезда четырехлетнюю дочь своих знакомых, после чего заманил ее к себе домой и изнасиловал. После этого он заметил на лавке 12-летнюю сестру пострадавшей и стал ее домогаться. Девочке удалось сбежать, она рассказала обо всем родителям, так же поступила младшая. Семья обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали, в отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Сам фигурант сознался в содеянном.

Ранее в Бразилии мужчину заподозрили в изнасиловании новорожденной девочки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами