Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром в субботу, 1 июня, уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, дроны были уничтожены около 08:30 мск.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередач.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в одном из спальных районов города. По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат повредил остекление в пяти квартирах.

Также ВСУ атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе.

30 мая украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в поселке Днепряны, который находится в Херсонской области.

Ранее в России создали новые средства борьбы с беспилотниками.