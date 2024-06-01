Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром в субботу, 1 июня, уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, дроны были уничтожены около 08:30 мск.
1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.
По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередач.
Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в одном из спальных районов города. По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат повредил остекление в пяти квартирах.
Также ВСУ атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе.
30 мая украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в поселке Днепряны, который находится в Херсонской области.
Ранее в России создали новые средства борьбы с беспилотниками.