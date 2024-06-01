Подросток дважды изнасиловал пенсионерку и был пойман спустя 20 лет

В Липецкой области спустя 20 лет поймали мужчину, который, будучи 15-летним подростком, дважды изнасиловал и ограбил пожилую пенсионерку. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, нападение произошло в 2004 году в селе Казинка. Молодой человек искал металлолом и пришел к дому 80-летней женщины. Пенсионерка пыталась прогнать подростка, но 15-летний школьник ворвался в дом и изнасиловал пожилую женщину.

Спустя четыре дня он снова ворвался в дом к сельчанке, еще раз изнасиловал ее, украл дубленку и скрылся.

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, обвинив в преступлении сына соседей, но экспертиза не установила причастность юноши к изнасилованию. Спустя 20 лет следователи снова проверили биологический материал с места преступления и нашли совпадение с ДНК местного жителя. Мужчину задержали, выяснилось, что он был неоднократно судим за изнасилования, грабежи и кражи, злоумышленник признался в содеянном.

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