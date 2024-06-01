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Крупный пожар произошел на складе в Казани

Mash: в Казани произошел крупный пожар на складе

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Телеграм-канал «Mash Iptash»

В Казани вспыхнул склад, пламя и черный дым видны издалека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Южно-Промышленной улице — там загорелся склад. На кадрах с места происшествия видно активное пламя и большое количество черного дыма, поднимающегося в воздух.

По предварительным данным, пожар начался с возгорания деревянных поддонов. Прочие детали и обстоятельства не уточняются, информации о пострадавших не поступало.

До этого в селе Атаманово Сухобузимского района Красноярского края произошел пожар на складе площадью 1,5 тыс. кв. метров. Для ликвидации возгорания на место прибыли 5 единиц техники и 20 сотрудников экстренных служб.

Ранее в Твери загорелся мусороперерабатывающий цех.

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