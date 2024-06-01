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В Тюмени временно сменился градоначальник

Исполнять обязанности главы Тюмени будет замглавы города Петр Вагин

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Тюменская городская дума досрочно освободила Руслана Кухарука от обязанностей главы города в связи с назначением на пост временно исполняющего обязанности главы Ханты-Мансийского автономного округа. Обязанности градоначальника будет временно исполнять замглавы города Тюмени Петр Вагин, сообщает ТАСС.

Председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова проинформировала, что решение о снятии полномочий с Кухарука и назначении Вагина уже принято депутатами.

30 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Руслана Кухарука на пост временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Согласно указу, президент принял отставку Натальи Комаровой с губернаторского поста. Кухарук назначен врио главы региона до того момента, пока в должность не вступит новый избранный губернатор.

Наталья Иванова объявила о своей отставке утром того же дня. Пост главы ХМАО она занимала с 2010 года. По словам Комаровой, решение принято в связи с переходом на новую должность.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили заслуги Комаровой на посту главы ХМАО.

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