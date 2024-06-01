Названо условие для победы «Реала» в финале Лиги чемпионов над «Боруссией»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, проведший два матча за национальную сборную и игравший в ведущих клубах России, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил сильные стороны дортмундской «Боруссии», которая будет противостоять в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу».

«Реалу» будет непросто. «Дортмунд» прошел такую команду, как «Атлетико», а это очень непросто. В «Боруссии» интересная команда, с интересными взглядами по перестроению игры. Один матч Лиги чемпионов может развернуться в любую сторону. «Реалу» будет очень важно забить первым, потому что если забьет «Боруссия»… Мы видели, как «Атлетико» ничего не мог сделать, хотя там команда максимально бьется и кусается. А «Реал» — больше игровая команда», — считает Деменко.

Немецкая «Боруссия» вышла во второй раз в финал Лиги чемпионов. В 1997 году команда из Дортмунда завоевала главный клубный трофей Европы, а в 2013 году уступила. Испанский «Реал Мадрид» — самый титулованный клуб турнира. «Сливочные» выиграли Лигу чемпионов 14 раз.

Ранее сообщалось о том, что основной игрок «Реала» не сыграет в финале Лиги чемпионов из-за травмы.