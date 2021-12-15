Цветков завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU, Бабиков — четвертый

17:48

Поздравляем с золотом немца Давида Зобеля (50:36,9 минуты; один промах), с серебром — итальянца Доминика Виндиша (+9,1 секунды; два промаха) и с бронзой — россиянина Максима Цветкова (+23,3; два промаха).

Результаты других россиян: Антон Бабиков — четвертый (+45,8; два промаха), Никита Поршнев — девятый (+1:20,2 минуты; два промаха), Ильназ Мухамедзянов — десятый (+1:34,0 минуты; три промаха), Матвей Елисеев — 16-й (+2:11,6; один промах), Евгений Гараничев — 21-й (+2:33,5; два промаха).