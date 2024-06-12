«Зубы крепкие — обычно с первого удара вышибаю»: в Бурятии толпа школьников избила 16-летнюю девочку Глава Бурятии: участники избиения девушки в Улан-Удэ установлены, один был судим

В одном из бурятских селений дети из неблагополучных семей терроризируют местных жителей, однако до последнего случая власти игнорировали жалобы на них. Раньше школьники сливали бензин, ломали детские площадки и собирали деньги зэкам, а теперь толпой избили и обрили 16-летнюю девочку. Видео завирусилось в интернете, глава региона пообещал наказать как нападавших, так и родителей. Местные жители рассказали «Газете.Ru» об этих семьях.

В Бурятии группа школьников избила местную девочку, снимая происходящее на камеру. Случай получил огласку после того, как видео выложил Telegram-канал Readovka.

Инцидент произошел 3 июня в поселке Коминтерн, улусе (селение) Хойтобэе Иволгинского района. На записи мучители по очереди пинают жертву ногами, толкают ее на землю, а потом заставляют подняться. Среди нападавших есть девочки, слышные смеющиеся женские голоса. У пострадавшей короткая стрижка. Telegram-канал «Информ Полис» написал, что ее обрили сами хулиганы.

Всего 16-летнюю девочку избивали шестеро подростков в возрасте 14-15 лет на протяжении трех часов. Судя по видео, она никак не сопротивлялась, чем еще больше веселила хулиганов. Один из них демонстрирует оператору опухшие после ударов костяшки на руке.

«Я парней спать укладывал, а она встает... Зубы крепкие. Обычно с первого удара вышибаю», — переговариваются школьники на видео.

Угрозы убийством и семейные проблемы

Один из шестерых также показывал школьнице нож и угрожал убийством, это осталось за кадром. Придя домой, девочка рассказала все матери, но та не стала обращаться в полицию.

Теперь происшествие взял на контроль глава Бурятии Алексей Цыденов. Он назвал инцидент «безобразным поступком». Следствие возбудило дело о хулиганстве (ст. 213 УК). Ситуацией также занимаются лично министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов и уполномоченный по правам ребенка Наталья Ганькина.

«Виновные, в любом случае, понесут наказание. И сами подростки, и их родители. Все причастные уже установлены... К сожалению, надо отметить, что у всех нападавших в семьях проблемы», — сообщил губернатор.

По его словам, один из нападавших был судим. Родители некоторых ранее привлекались за уголовные преступления и неисполнение родительских обязанностей.

«Выросло Бог знает что»

Местные жители рассказали «Газете.Ru», что в избиении участвовали дети из разных поселков и школ.

«В чатах обсуждение идет о выселении подростков, которые участвовали в избиении, из поселка. Там четыре населенных пункта рядом друг с другом. Кто-то в поселках Аэропорт, Коминтерн и Хойтобэй живет, кто-то в микрорайоне Сокол», — уточнила жительница Карина.

Она добавила, что среди хулиганов была девочка из неблагополучной семьи, в которой несколько поколений известны плохой репутацией. Сестры девочки могут нападать даже на мужчин.

«Мама (бабушка школьницы. — «Газета.Ru») — разбойница, две дочери, получается, и внучка такая. [Старшие] могут избить даже мужика. Вот и девочка насмотрелась. Считает, что это нормально. Молодежь жалко», — говорит Карина.

Схожая ситуация и у другого нападавшего, которого узнали местные. Он из приемной многодетной семьи, где мать специально усыновляет побольше детей ради денег и они растут сами по себе. На самого школьника и его старших братьев безуспешно жалуются не первый год.

«Воспитания, к сожалению, нет... В свое время ее приемные дети организовывали поборы с детей в поддержку зеков, типа они тут смотрящие на районе, — это было лет семь назад. Следующее поколение сливало бензин с отечественных машин для своих мотоциклов, выкручивали глазки в квартирах, ломали детскую площадку... Что выросло там, один Бог знает что», — описала «Газете.Ru» жительница Валентина.

Окружающие пытались обратиться в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН). Однако местная инспектор стоит на стороне детей и закрывает глаза на то, что они делают.

«Позиция инспектора из ПДН была такой: это детки очень хорошие, никакого АУЕ (организация запрещена в России) (движения «Арестантское уголовное единство». — «Газета.Ru») у нас в Бурятии нет, и, если вы не заберете свою жалобу, на вас родительница подаст в суд», — резюмировала Валентина.