Тюменец на квадроцикле сбил женщину и ребенка, гулявших по городу

Ребенок из Тюмени на квадроцикле наехал на двух человек. Об этом сообщает «ЧС Тюмень Z».

Инцидент произошел в Ново-Патрушево. На кадрах с места инцидента заметно, как ребенок на средстве передвижения двигается по дороге прямо, но в какой-то момент резко поворачивает и сбивает ребенка и взрослого.

Известно, что квадроцикл ребенок взял напрокат. О том, по какой причине транспорт резко повернул, неизвестно. Информация о том, получили ли мать и ребенок травмы, не уточняется.

«Местные жители теперь опасаются гулять по бульвару. И хотят, чтобы закрыли прокат таких опасных машинок для детей», – сообщается в публикации.

До этого в Свердловской области мальчик получил травмы, катаясь с другом на квадроцикле. В день инцидента дети с разрешения родителей отправились на прогулку, но по пути несовершеннолетний водитель не справился с управлением и врезался в столб.

Так как ребенок за рулем был в шлеме, каких-либо серьезных травм он не получил. У 13-летнего пассажира диагностировали перелом челюсти.

Ранее в Челябинской области школьник без шлема перевернулся на квадроцикле.