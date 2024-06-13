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Росгвардия показала фотографии задержания мужчины, стрелявшего в Калужской области

Спецназ Росгвардии задержал устроившего стрельбу возле монастыря Оптина пустынь

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Росгвардия

Росгвардия опубликовала фотографии с места задержания мужчины, который устроил стрельбу около монастыря Оптина пустынь в Калужской области.

По данным ведомства, сотрудники ОМОН Росгвардии нашли мужчину на берегу реки Жиздра в районе поселка Механический завод. У него были автоматическое оружие и боеприпасы. При задержании сотрудники Росгвардии обошлись без стрельбы. Подозреваемого передали сотрудникам полиции.

12 июня в городе Козельск в Калужской области вооруженный мужчина открыл стрельбу возле мужского монастыря Оптина пустынь. Сотрудники правоохранительных органов искали нарушителя всю ночь, к утру его удалось задержать.

По информации оперативных служб, в результате стрельбы пострадала женщина. Она получила касательное легкое ранение, уточнялось в заявлении.

Впоследствии стало известно, что мужчина открыл огонь в попытке остановить проезжавший мимо автомобиль. Он хотел ограбить сидевших в салоне людей.

Ранее Росгвардия показала видеозапись задержания жителя Коммунара, стрелявшего в полицейского.

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