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Беспилотники сбили над Ярославской и Владимирской областями

Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника в Ярославской и Владимирской областях

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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили беспилотники над территорией Ярославской и Владимирской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, три беспилотника самолетного типа поразили в Ярославской области и один — во Владимирской, уточнили в ведомстве.

Накануне Минобороны сообщало об уничтожении одного из беспилотников ВСУ над Белгородской областью.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино со стороны украинской армии. Также Гладков заявил, что ВСУ разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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