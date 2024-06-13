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Саудовский принц не примет участие в саммите G7

SPA: наследный принц Саудовской Аравии не примет участие в саммите G7 в Италии

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Mast Irham/AP

Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд не примет участие в предстоящем саммите G7 в Италии. Об этом сообщает SPA.

В публикации отмечается, что аль Сауд отправил благодарственную телеграмму премьер-министру Италии Джорджии Мелони за полученное им приглашение принять участие в саммите G7.

Текст телеграммы также содержал сожаление наследного принца о том, что он не сможет поучаствовать в мероприятии из-за обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа.

До этого стало известно, что лидеры стран G7 призовут КНР прекратить поддерживать Россию в украинском конфликте.

12 июня сообщалось, что страны «Большой семерки» в готовящемся заявлении расскажут о торговой напряженности с Китаем и заявят, что торговая политика создает «глобальные побочные эффекты».

В этот же день посол в Пекине Игорь Моргулов заявил, что Российская Федерация вместе с Китаем продолжит работу над формированием многополярного миропорядка, который будет основан на суверенном равноправии.

Ранее сообщалось, что на Украине не оставляют попыток привлечь Китай на саммит в Швейцарию.

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