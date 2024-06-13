У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Камчатки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

В материале отмечается, что землетрясение произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья полуострова. Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 87 км от поселка Усть-Камчатск.

«По инструментальной интенсивность в Усть-Камчатске толчки ощущались силой до четырех баллов», — рассказали сейсмологи.

Очаг землетрясения залегал на глубине 52 км.

При этом в Единой геофизической службе РАН подчеркнули, что в результате природного катаклизма никто не пострадал. Также не было зарегистрировано никаких разрушений, и не объявлялась угроза цунами.

Утром 13 июня у берегов Филиппин произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,8. Эпицентр подземных толчков находился в 179 км к юго-востоку от города Сарангани. Населенный пункт расположен на втором по величине острове Филиппинского архипелага Минданао, и в нем проживают почти полмиллиона человек.

Ранее объединенная группа ученых из США и Канады заглянула в недра одной из самых сейсмоопасных зон в мире.