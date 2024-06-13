Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько должен получать россиянин, чтобы купить авто в кредит

НБКИ: россиянину надо зарабатывать 117 тысяч рублей для покупки авто в кредит

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Доход заемщика для обслуживания автокредита вырос за год на 15% и составляет сейчас 116,8 тыс. рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«В марте 2023 года показатель находился на уровне 102 тыс., а в декабре того же года - уже 121,2 тыс. руб. Выходит, что за год он вырос на 14,6%», — говорится в сообщении.

Рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита учитывает несколько факторов. Это показатели кредитной ставки, срока и суммы ежемесячного платежа автокредитов, выданных российскими банками в течение месяца.

При этом ежемесячный платеж должен составлять не более 30% рекомендованного дохода.

До этого россиянам рассказали, какие подержанные китайские кроссоверы лучше всего покупать. По словам автоэкспертов, предпочтение стоит отдать маркам, которые давно официально продаются в России. К ним относятся: Chery, Geely, Exeed и Haval. Кроссоверы этих марок чаще всего встречаются на вторичном рынке среди китайских автомобилей. На такие автомобили всегда есть запасные части.

Кроме того, в России уже третий месяц подряд падает цена на автомобили с пробегом.

Средний ценник на подержанную машину составил 1,56 млн рублей в мае. Это на 0,3% (--4 тыс. рублей) меньше, чем в апреле. В марте стоимость упала на 1%, а в апреле — на 1,6%.

Однако аналитики подчеркнули, что в сравнении с весной прошлого года автомобили с пробегом в России подорожали на 8,4%, то есть на 121 тыс. рублей.

Ранее были названы пять самых популярных автомобилей среди россиян в мае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами