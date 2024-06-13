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Посольство РФ опровергло слухи о вербовке студентов из Африки на СВО

Посольство РФ: слухи о вербовке африканских студентов на СВО являются ложью

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nigeria.mid.ru

Российское посольство в Нигерии назвало лживой информацию о якобы вербовке студентов из Африки в Вооруженные силы РФ для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине в обмен на продление виз. Соответствующее сообщение дипведомство разместило в своем Telegram-канале.

В посольстве рассказали, что нигерийские СМИ распространили публикацию о вербовке со ссылкой на американский Bloomberg. В то же время МИД Нигерии и Ассоциация нигерийских студентов в Москве уже опровергли информацию агентства.

«Подобные новости не только являются ложью, но и наносят ущерб российско-нигерийскому сотрудничеству в сфере образования», — отметили дипломаты.

Российская сторона также подчеркнула, что никто из студентов не сталкивается с проблемами при продлении виз для обучения в РФ.

11 июня портал Yahoo сообщил, что граждан Шри-Ланки якобы заманивают на службу в российскую армию через WhatsApp, обещая зарплату в $2,1 тыс., что в 13 раз превышает средний доход в островном государстве. Ближе к концу месяца Москву посетит делегация из страны для обсуждения этого вопроса.

Ранее в Белоруссии задержали завербованных Киевом студентов.

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