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В России призвали исключить Армению из ОДКБ

Политолог Светов: Россия давно должна была исключить Армению из ОДКБ

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Россия должна исключить Армению из ОДКБ в ответ на провокации, заявил политолог Юрий Светов. Ереван уже не раз демонстрировал нежелание сотрудничать с организацией, проверяя, как долго российская сторона будет это терпеть, объяснил он свое мнение в беседе с 360.ru.

Светов напомнил, что ранее Армения отказалась назначать своего представителя председателем ОДКБ, затем – проводить совместные маневры и участвовать в финансировании бюджета организации. По мнению политолога, эти действия являются проверкой реакции России.

«Гнать надо в шею Армению из ОДКБ. Они ведь ведут себя таким образом, полагая, что ОДКБ гораздо больше нуждается в Армении, чем Армения нуждается в ОДКБ», — уверен эксперт.

Россия, по его мнению, все прощает Армении, стремящейся усидеть на нескольких стульях и идущей на поводу у США. Все это говорит о том, что в скором времени страна действительно может покинуть ОДКБ, идя на сближение с США.

«Все это проделывала Грузия при Саакашвили. Сейчас все это повторяется 20 лет спустя, и результат будет тот же самый», — заключил Светов.

Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из «союза-пузыря» и намекнул о намерении Еревана покинуть ОДКБ. Позже глава армянского МИДа объяснил, что речь идет не о немедленном выходе из организации, а о том, что республика сама решит, когда это сделать. В России ответили на это заявление, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В парламенте Армении ранее произошла драка.

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