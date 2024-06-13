Детей двух и четырех лет госпитализировали после выпадения из окон на юго-востоке Москвы

Дети четырех и двух лет оказались в больнице Москвы после выпадения из окна. Об этом сообщает прокуратура региона.

Первый инцидент произошел на улице Михайлова. По версии правоохранителей, мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Предмет не выдержал вес ребенка, после чего пострадавший выпал из окна второго этажа.

Известно, что в момент произошедшего мать отошла на непродолжительное время.

В тот же день на улице Кухмистерова двухлетний ребенок также пострадал после того, как оперся на москитную сетку и выпал из окна третьего этажа.

Обоих детей госпитализировали, о характере их травм не сообщается.

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего», – поделились в ведомстве.

В прокуратуре напомнили о том, что москитная сетка не спасает детей от падения. Чтобы обезопасить младшего члена семьи от подобных инцидентов, важно наблюдать за ним и не оставлять одного в помещении с открытыми окнами.

До этого житель Стерлитамака выжил после выпадения из окна многоэтажки.