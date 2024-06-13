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Россиян предупредили об опасности покупки дешевых авто с небольшим пробегом

Автоэксперт Васильев назвал три проблемы дешевых автомобилей с маленьким пробегом

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Илья Наймушин/РИА Новости

Низкая стоимость автомобиля в сочетании с маленьким пробегом — явный признак серьезных проблем. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на автомобильного эксперта Егора Васильева.

«Это может быть авто, купленное по параллельному импорту, и по новым правилам за него надо платить огромный утильсбор. Продавец «забывает» об этом предупредить, а потом новому владельцу придется искать деньги, ведь иначе машину просто не зарегистрируют», — сказал Васильев.

Во-вторых, такие авто могут быть в залоге, под арестом или кредитные. Во всех случаях вас ждут многоэтапные споры и доказательства, что вы честный покупатель, который не знал о «подставе».

И, в-третьих, возможны технические проблемы. Автомобиль может быть наскоро восстановлен после серьезной аварии или просто начинает ломаться. Бывают и криминальные сценарии, например, машина находится в угоне.

До этого эксперт журнала «За рулем» рассказал, как получить скидку на автомобиль у дилера.

Так, можно приобрести выпущенный в прошлом году экземпляр автомобиля. Для дилера такая машина – менее ликвидна, чем новая, поэтому добиться от него скидки обычно трудностей не составит.

Кроме того, можно прийти к дилеру в конце месяца. У отдела продаж на эти временные сроки всегда есть план по реализации. Поэтому не исключено, что вам дадут скидку при покупке автомобиля.

Можно прийти в автосалон и сказать, что готовы приобрести автомобиль прямо сейчас. С таким посылом зачастую можно добиться небольшой скидки – от 20 до 50 тысяч рублей.

Ранее россиянам рассказали, какие подержанные автомобили нельзя покупать.

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