«Решим, когда выйдем»: Пашинян пообещал, что Армения не вернется в ОДКБ Глава МИД Мирзоян: Пашинян не заявлял, что Армения выйдет из ОДКБ

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из «союза-пузыря». При этом он намекнул, что Ереван намерен покинуть ОДКБ. После слов политика глава армянского МИД поспешил пояснить, что речь идет не о немедленном выходе из организации, а о том, что республика сама решит, когда это сделать. В Госдуме не удивились словам Пашиняна и отметили, что из-за полнейшего невмешательства в дела Армении Россия только проиграла.

«Не беспокойтесь, назад не вернемся»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время «правительственного часа» в парламенте высказался о выходе республики из ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности, куда также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. — «Газета.Ru»). Слова политика привел Telegram-канал «Sputnik Армения».

Пашинян заявил, что бывшая армянская администрация вступила в некий «союз-пузырь», который якобы не защищает страну, как это было оговорено. Из зала выкрикнули, что премьер постоянно выражает недовольство ОДКБ, но при этом Армения продолжает состоять в организации.

«Выйдем. Мы решим, когда. <...> А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся», — заверил Пашинян.

Главе МИД Армении Арарату Мирзояну на заседании в парламенте пришлось пояснить слова премьера:

«Заседание записывается, можно проверить, кто что сказал. Премьер-министр Армении не сказал, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Армении сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернемся».

«Россия ничего не приобрела, только потеряла»

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Пашинян с момента прихода к власти переориентирует страну на Запад:

«Хотя все признаки переориентации правительства Армении публичные относятся к 22-му году, я думаю, что с самого начала прихода Никол Пашинян вдохновлялся идеями переориентации Армении на Запад. Стало быть, все то, что произошло после этого, в том числе и война в Нагорном Карабахе, которую Пашинян демонстративно проиграл, при этом возложив ответственность за дальнейшую судьбу Карабаха и карабахцев на Россию, — она была просто звеном общего плана, а не случайностью или стечением обстоятельств неблагоприятных».

Затулин добавил, что желание России «умиротворить господина Пашиняна» воспринимается как слабость или непонимание. Депутат упомянул «Лазаревский клуб», который с 2018 года объединяет политиков, экспертов и дипломатов двух стран, старающихся сохранить канал для общения между гражданским обществом Москвы и Еревана:

«Для того чтобы сохранить какую-то ниточку, какую-то связь к тем в Армении, кто по прежнему верит в отношения с Россией, и мы пытаемся поддерживать огонь в очаге. Но из лучших побуждений. Официальный курс России до сих пор состоял в том, чтобы демонстрировать полнейшее невмешательство в то, что происходит в Армении, уходить от активизации связей с оппозицией Армении, не замечать всего этого в расчете на то, что это будет кем-то оценено и воспринято. На мой взгляд, ничего на этом пути мы не приобрели, а только потеряли».

В пользу точки зрения Затулина говорит тот факт, что накануне Ереван и Вашингтон по итогам заключительного заседания стратегического диалога между делегациями двух стран решили повысить отношения до уровня стратегического партнерства. Кроме того, Армения и США договорились об условиях соглашения об обмене информацией в таможенной сфере.

«Народ Армении в последние годы неоднократно подтверждал свое стремление к реформам под руководством премьер-министра Пашиняна. Влиятельные усилия были предприняты в направлении реформ, которые позволят Армении лучше интегрироваться в мировую экономику, а народу Армении будет предоставлена возможность более свободно выражать свое мнение в демократической среде», — отметил заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Претензии к ОДКБ

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за позицию организации по вопросу Нагорного Карабаха. В 2022 году на заседании Совета глав государств ОДКБ армянский премьер заявил, что организация не ответила на просьбы о помощи в 2020 и 2021 годах, когда, по мнению Еревана, азербайджанские войска вторглись на территорию Армении. В сентябре 2022 года ОДКБ также отказала республике после обращения в связи с вооруженными столкновениями вдоль границы с Азербайджаном.

В феврале 2024 года армянский премьер заявил, что Армения юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства. Суть заморозки, по его словам, будет означать отсутствие постпреда страны при альянсе и неучастие в мероприятиях организации на высоком и высшем уровнях.

В марте Пашинян пригрозил, что страна выйдет из ОДКБ. По словам премьера, ОДКБ заверила Армению в готовности разместить миротворцев на границе с Азербайджаном, однако не указала на зону своей ответственности в республике. Политик уточнил, что Ереван просит партнеров по организации ответить, где находится эта зона ответственности.

В Организации Договора о коллективной безопасности на вопрос Еревана ответили, что ОДКБ считает зоной своей ответственности в Армении суверенную территорию в рамках урегулированных госграниц. После этого Пашинян задался вопросом о целесообразности участия республики в организации: она не взяла на себя функции механизма, на который страны-члены могут надеяться.

В мае этого года Пашинян сообщил, что две страны — члена ОДКБ участвовали в подготовке войны в Нагорном Карабахе, но он не назвал их. Кроме того, он пообещал прекратить финансирование оборонной организации.