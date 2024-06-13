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На главреда «Вечерних ведомостей» завели дело из-за поста в Telegram

На главреда «Вечерних ведомостей» Постникова завели дело о неуважении к власти

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Владислав Постников/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В отношении главного редактора уральского издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова возбудили административное дело по ч. 3 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство, выражающееся в распространении информации, выражающей неуважение к обществу и государству»). Об этом говорится в Telegram-канале «Вечерних ведомостей».

Отмечается, что причиной открытия дела мог стать пост, размещенный в Telegram-канале Постникова. Какое именно сообщение стало поводом — не уточняется.

В сентябре 2022 года в квартире Постникова прошли обыски. Предполагалось, что он мог передавать экс-депутату Госдумы Илье Пономареву (признан в РФ иностранным агентом) «материалы, используемые для дискредитации ВС РФ». У Постникова изъяли телефоны, жесткий диск, флеш-карту, смарт-часы и два баннера. Также обыски прошли у журналистов и активистов в Москве, Подмосковье, Краснодаре, Тюмени и Ростове-на-Дону.

Позднее «Коммерсант» сообщил, что счета Постникова арестовали за «ущерб, причиненный преступлением».

Ранее на политика Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) составили протокол о дискредитации армии.

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