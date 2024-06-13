«Далеко в будущем»: стали известны детали сюжета нового сезона «Эйфории»

Стали известны детали сюжета третьего сезона сериала HBO «Эйфория». Их в беседе с Variety раскрыл глава медиахолдинга Кейси Блойс.

По словам Блойса, шоураннер и сценарист проекта Сэм Левинсон в данный момент пишет сценарий, но сюжет будет разворачиваться уже не в средней школе Ист-Хайленда.

«Когда сюжет выходит за рамки школы, появляется много колебаний по поводу того, где должно разворачиваться действие, как далеко в будущем и все такое. Но мне кажется, что он нашел нравящийся ему ракурс и уже пишет», — сказал Блойс.

Глава HBO уточнил, что основной состав вернется к своим ролям.

В первых двух сезонах драмы о проблемных школьниках, любви, насилии и наркозависимости сыграли Зендая, Сидни Суин, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер.

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