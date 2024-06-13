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В Киргизии хотят разрешить разработку урановых месторождений

Парламент Киргизии отменил мораторий на разработку месторождений урана

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Shutterstock

Парламент Киргизии отменил установленный в 2019 году мораторий на разработку в стране урановых месторождений. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу законодательного собрания республики.

В сообщении говорится, что депутаты рассмотрели и приняли изменения в некоторые законодательные акты республики. В частности, закон о запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений во втором и третьем чтениях был признан утратившим силу.

В пресс-службе отметили, что инициатором законопроекта выступил премьер Акылбек Жапаров. Также в релизе подчеркнули, что принятие закона будет сопровождаться мониторингом со стороны госорганов современных технологий по добыче урана и тория, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду.

«Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подчеркнул, что проект закона направлен на разработку месторождений титаномагнетита, а не урановых и ториевых месторождений», — добавили в парламенте.

13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана на территорию страны. Ограничения коснулись необлученного и низкообогащенного урана, произведенного на территории РФ или принадлежащими ей компаниями.

Ранее представитель племени навахо рассказал о последствиях добычи урана в США.

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