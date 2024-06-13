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Российские силы провели электронные ракетные пуски

Во время учений ядерных сил военные России провели электронные ракетные пуски

Во время второго этапа учений нестратегических ядерных сил провели электронные ракетные пуски. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также, по данным ведомства, личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район.

В Минобороны добавили, что личный состав, который участвовал в учениях экипажей Военно-морского флота, вышел в море.

До этого отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Также сообщалось, что российская разнородная тактическая группа, которыми ранее в Атлантике отрабатывалось применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня прибудет в порт Гаваны с официальным визитом. Российские моряки планируют встретиться с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посетить исторические и культурные места.

Ранее в МИД РФ заявили о росте роли ядерного оружия в планировании НАТО.

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