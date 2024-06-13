Российские силы провели электронные ракетные пуски

Во время второго этапа учений нестратегических ядерных сил провели электронные ракетные пуски. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также, по данным ведомства, личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район.

В Минобороны добавили, что личный состав, который участвовал в учениях экипажей Военно-морского флота, вышел в море.

До этого отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Также сообщалось, что российская разнородная тактическая группа, которыми ранее в Атлантике отрабатывалось применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня прибудет в порт Гаваны с официальным визитом. Российские моряки планируют встретиться с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посетить исторические и культурные места.

Ранее в МИД РФ заявили о росте роли ядерного оружия в планировании НАТО.