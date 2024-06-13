Россиянка с сыном выпала из окна и попала в реанимацию с серьезными переломами

Петербурженка и ее ребенок получили серьезные травмы после того, как выпали из окна дома. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в центре города. Мать с трехлетним мальчиком приехали к бабушке. Женщины увлеклись разговором и не заметили, как младший член семьи облокотился на москитную сетку, после чего выпал из окна третьего этажа.

«Шокированная мать устремилась за ним», – сообщается в публикации.

В результате 25-летняя россиянка попала в реанимацию с переломом поясничных позвонков, катотравмой, серьезными травмами головы, груди и ног. Ребенка направили в детское медучреждение с ушибом головного мозга, переломом лобной кости и закрытой черепно-мозговой травмой. Он также находится в реанимации.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», инцидент произошел на набережной Мойки. Младший член семьи, по данным источника, выпал на балкон нижнего этажа.

Ранее в Москве мать пыталась спасти подростка, но выпала из окна седьмого этажа вместе с ним.