Назван лучший игрок РПЛ сезона-2023/24

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком сезона-2023/24 в ходе опроса футболистов всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

Издание опросило по 11 футболистов от каждого клуба РПЛ. Каждый футболист назвал тройку лучших игроков.

Второе место в голосовании занял Максим Глушенков из московского «Локомотива». Замкнул тройку Эдуард Сперцян, выступающий за «Краснодар».

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 38 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 17 голов и 10 результативных передач.

Встреча 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром», прошедшая 25 мая, завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков». У южан и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».

Ранее агент Тюкавина заявил об отказе от трансфера в «Зенит» за €20 млн.